Netflix снимет киноадаптацию аниме "Ковбой Бибоп"

Сегодня, 13:28 \\ Мозаика

Стриминговый сервис Netflix в Twitter-аккаунте анонсировал сериал по мотивам культового аниме «Ковбой Бибоп».

Согласно сообщению портала DTF режиссёр оригинальной истории Синъитиро Ватанабэ поможет в создании киноадаптации. Сценарий к пилотному эпизоду напишет Кристофер Йост, который ранее работал над фильмами «Тор: Рагнарёк» и «Тор 2: Царство тьмы». Ожидается, что сериал будет состоять из 10 выпусков. Студия Tomorrow и продюсеры Sunrise займутся производством сериала. Среди шоураннеров проекта числятся Джон Аппельбаум, Андре Немец, Джефф Пинкер и Скотт Розенберг. Начало съёмок запланировано на апрель следующего года. Предположительная премьера сериала пока не называется.

Оригинальное аниме от студии Sunrise вышло в апреле 1998 года. Сюжет сериала разворачивается в 2071 году вокруг четырёх наёмников и их собаки, которые путешествуют по космосу в поисках опасных преступников. Каждый эпизод представляет отдельную историю.

В начале ноября сервис объявил о работе над 17 новыми проектами, рассчитанными на азиатскую аудиторию. Среди них спин-оффы фильма «Тихоокеанский рубеж» и сериала «Видоизменённый углерод». Кроме того, ранее студия анонсировала релиз культового аниме-сериала «Neon Genesis Evangelion».

Студия уже работала над созданием аниме. Так, на сервисе вышли такие сериалы, как «Devilman: Crybaby» и «Castlevania».

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Автор - Елена Андреева
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