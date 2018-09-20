Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя

Об этом рассказала дочь актера Джоан Селия Ли. В своем интервью она поделилась своими воспоминаниями об авторе комиксов Marvel. По ее словам, нового персонажа зовут Dirt Man, а сама идея принадлежит ей.

Джоан Ли рассказала, что ее отец до последних дней работал над образом нового супергероя. Автор даже придумал для него суперсилу. Подробностями о Dirt Man женщина не поделилась. Однако, по ее словам, история нового персонажа будет очень интересной.

Дочь Стэна Ли не может точно сказать, будет ли история Dirt Man отдельной и займет ли свою нишу рядом с другими супергероями, но она подчеркнула, что есть возможность увидеть нового персонажа как в комиксах, так и на экране. При этом доработкой героя она планирует заниматься самостоятельно. Как сказала женщина в своем интервью, отец выполнил ее просьбу и создал персонажа, который останется с ней на всю жизнь.

Напомним, один из основателей вселенной комиксов Marvel Стэн Ли скончался 12 ноября на 96-м году жизни. Из-под его пера вышло огромное количество супергероев, которые сейчас известны всему миру. Точной причины смерти не сообщалось, однако, известно, что создателю комиксов приходилось нелегко, особенно в последние годы, поскольку он страдал от многих болезней, но при этом оставался жизнерадостным человеком.