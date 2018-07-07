Умер один из основателей вселенной комиксов Marvel Стэн Ли

Сегодня, 22:19 \\ Шоу-бизнес

12 ноября на 96-м году жизни умер писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист и редактор Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер).

Как сообщает издание TMZ, со ссылкой на дочь Ли, рано утром его увезли на скорой в больницу Лос-Анджелеса, в которой чуть позже он скончался.

Стэн Ли известен как создатель многих популярных персонажей комиксов Marvel. Благодаря нему появились такие герои, как Человек-паук, Чёрная пантера, Сорвиголова, Человек-муравей, Железный человек, Люди Икс, Фантастическая четвёрка и многие другие запомнившиеся и полюбившиеся поклонникам комиксов личности. Стэн Ли внёс огромный вклад в развитие издательства Marvel Comics, подняв его до мирового уровня.

В последние годы он страдал от многих болезней, в том числе пневмонией и проблемами со зрением, однако, несмотря на это, всегда сохранял жизнерадостность и участвовал во многих проектах, связанных с комиксами. Зрители навсегда запомнят его не только благодаря героям, но и легендарным камео.

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Автор - Елена Андреева
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