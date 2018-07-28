Писатель и журналист Ярема Гоян‍ скончался на 79-м году жизни

Вчера, 17:15 \\ Мозаика

Он жил и работал на Украине, где и приобрел довольно широкую известность. О том, что его не стало, рассказал его коллега и близкий товарищ Василий Кличак на личной странице в соцсети Facebook.

 СМИ передают печальную новость, согласно которой 28 сентября скончался украинский писатель и журналист Ярема Гоян‍. О произошедшем также уведомили на официальном портале Госкомтелерадио. Известно, что при жизни он был награжден Национальной премией Украины им. Т. Шевченко, а также многих других известных писателей. При жизни Ярема Гоян‍ долгое время занимал должность Национального издательства детской литературы "Радуга".

 Писатель родился 11 июля 1940 года в Ивано-Франковской области. В последнее время его одолевал сильный недуг, с которым он не смог справиться, а потому умер на 79-м году жизни. Многие коллеги и знакомые прозаика уже выразили свои соболезнования в адрес его близких и родных.

Ранее СМИ сообщили, что 1 октября в Париже не стало всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

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Автор - Мартина Корф
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