Писатель и журналист Ярема Гоян‍ скончался на 79-м году жизни

Он жил и работал на Украине, где и приобрел довольно широкую известность. О том, что его не стало, рассказал его коллега и близкий товарищ Василий Кличак на личной странице в соцсети Facebook.

СМИ передают печальную новость, согласно которой 28 сентября скончался украинский писатель и журналист Ярема Гоян‍. О произошедшем также уведомили на официальном портале Госкомтелерадио. Известно, что при жизни он был награжден Национальной премией Украины им. Т. Шевченко, а также многих других известных писателей. При жизни Ярема Гоян‍ долгое время занимал должность Национального издательства детской литературы "Радуга".

Писатель родился 11 июля 1940 года в Ивано-Франковской области. В последнее время его одолевал сильный недуг, с которым он не смог справиться, а потому умер на 79-м году жизни. Многие коллеги и знакомые прозаика уже выразили свои соболезнования в адрес его близких и родных.

Ранее СМИ сообщили, что 1 октября в Париже не стало всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.