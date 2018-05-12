AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence France-Presse. Его не стало в Париже сегодня, 1 октября.

Зарубежные СМИ, в том числе издание AFP передают срочную новость, согласно которой во Франции скончался известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. Он также известен как композитор, поэт, писатель и актёр. На самом деле то имя, под которым он прославился, не является его настоящим. Родители дали ему имя Шахнур Вахинак Азнавурян.

Шансонье родился 22 мая 1924 года и скончался накануне на 95-м году жизни. За это время он трижды успел побывать в браке, однако ни один из них не сохранился до сей поры. Тем не менее, после себя Шарль Азнавур оставил шестерых наследников.