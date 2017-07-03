Французский писатель Фредерик Бегбедер снимается в русском фильме

Фредерик Бегбедер теперь не только писатель, но еще и снимается в кино.

Режиссер Алексей Красовский проводит в Петербурге съемки фильма «Элефант». Главную роль в котором сыграет Алексей Гузьков.

По сценарию главный герой Валентин Шубин является писателем-затворником. В молодости Валентин написал целую серию детский книг о слоне Мишке. Он был известен всему миру и имел множество фанатов, однако сейчас он хочет, чтобы о нем не вспоминали. Однако после долгого затворничества его находит шоколадный магнат из Франции, который был и остается его поклонником. Это вызывает у всех прежний интерес к творчеству писателя и его затворничеству приходит конец.

Шоколадного магната сыграет известный 52-летний французский писатель Фредерик Бегбедер, который прославился своими бестселлерами «99 франков» и «Любовь живет 3 года».

Известно, что раньше он уже снялся в фильме «Идеаль», где так же сыграл и Алексей Гузьков, который и пригласил писателя сняться вместе с ним в русском фильме.