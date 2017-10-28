В Приамурье гало спутали с ярким НЛО

В Амурской области атмосферное явление гало спутали с ярким НЛО. Снимки необычного события жители Благовещенска выкладывают в Сеть.

Жители Дальнего Востока России сегодня с воодушевлением могли смотреть в синее небо. Взору благовещенцев открылась странная пугающая и притягательная картина.

В небе было замечено необычное свечение Солнца. Снимки загадочного инцидента сразу же оказались на страницах социальных сетей региона.

Многие пользователи стали гадать, что же они видели сегодня в небе. Некоторые высказали предположения, что с космодрома «Восточный» произошел запуск ракеты. Другие юзеры все списали на неопознанный летающий объект инопланетян. Однако специалисты смогли пролить свет на истинную природу картинки.

Эксперты заявили, что сегодня в Амурской области можно было наблюдать гало. Это атмосферное явление довольно редко встречается и для его воплощения необходимо несколько основных факторов: морозный день, высокая влажность и яркий свет Солнца. Все это присутствовало в Благовещенске в достатке.

Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировано на видео НЛО.