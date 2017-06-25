В Подмосковье зафиксировано на видео НЛО

В Московской области местные жители смогли заметить в небе над Ивантеевкой НЛО. Уникальные кадры объекта выложили в Сети.

26 января жители города Ивантеевка смогли запечатлеть на видеоносители пролет НЛО над родным городом. По словам очевидцев, летающую тарелку заметил в небе сын подмосковного жителя, когда тот управлял автомобилем. Затем было решено записать НЛО на камеру и сделать необходимые пояснения. Сообщалось, что объект двигался достаточно медленно. В этот момент шел довольно сильный снег.

Видео через некоторое время оказалось на просторах всемирной паутины. Кадры уже прокомментировали не только местные жители и иные пользователи, но и специалисты в области поиска внеземных цивилизаций.

Уфолог предположил, что заснятый объект ведет себя как аппарат, созданный на Земле, но реальное происхождение не удалось установить из-за довольно некачественной картинки видео.