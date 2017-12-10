«Руки-базуки» Кириллу Терешину откачали синтол и вставили импланты

«Руки-базуки» Кириллу Терешину из Ставропольского края откачали синтол и вставили импланты. Медики провели первую часть операции для силиконового качка.

Эксцентричный житель Пятигорска, который прославился на всю страну своим странным и опасным для здоровья увлечением по искусственному увеличению бицепсов, решился на операцию.

Хирурги уже провели первую часть операции по откачиванию из рук пациента синтола. Теперь парню по прозвищу «Руки-базуки» вставили временные импланты. Операция прошла успешно.

Напомним, что 21-летний молодой человек из Ставропольского края комплексовал насчет того, что руки не слишком накачены после многих изнуряющих тренировок и решил раз и навсегда решить этот вопрос кардинальным способом. Он залил при помощи внутримышечных инъекций раствор синтола. От этого руки молодого человека перестали иметь естественный вид и мышцы могли в любой момент разорваться.

Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин рассказал своим подписчикам в социальных сетях, что расстался с бровями.