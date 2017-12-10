Кирилл Терешин или "руки-базуки" расстался с бровями

Молодой человек из Пятигорска Кирилл Терешин, который уже успел засветиться в СМИ как обладатель «рук-базук», принялся за обещанную ранее «трансформацию», сообщают СМИ.

Так, парень уже успел поделиться со своими фанатами, что успел удалить свои брови, изменить цвет волос в кислотные оттенки, а губы – в черный цвет, также нанеся на глаза макияж под названием Smoky eyes. Напомним, что ранее Кирилл рассказывал о своих планах изменить внешность до неузнаваемости.

Подчеркнем, что Кирилл Терешин стал знаменит благодаря тому, что ввел в мышцы рук немалое количество синтетического масла. Благодаря этому его назвали «человек-синтол», а его части тела «руки-базуки».