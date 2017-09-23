Собянин пообщается с жителями Москвы в прямом эфире

24 января мэр Москвы Сергей Собянин сможет пообщаться с жителями Москвы и ответит на их вопросы в прямом эфире. Прямой эфир начнется в 20:00, вопросы для Собянина уже можно высылать через его сайт.

В официальном Twitter-аккаунте Сергей Собянин рассказал о предстоящем проведении прямого эфира и обратился к жителям Москвы. Их он попросил выслать интересующие их вопросы и свои мнения.

Во время прямого эфира Собянин даст ответы на ряд вопросов и пообщается, таким образом, с жителями столицы. Помимо текстовых сообщений Собянин может получить от москвичей видеообращения. На сайте мэра Москвы указан адрес, куда нужно направлять вопросы. Помимо вопроса нужно указывать имя автора, его электронную почту и тематику задаваемых вопросов.

Трансляция ответов Собянина на вопросы будет показываться не только по телеканалу ТВЦ. Весь эфир будет также транслироваться и на сайте мэра.

Ранее уже стало известно, что Собянин осмотрел станцию метро «Нижняя Масловка». Мэр посетил строящийся объект и оценил его важность.