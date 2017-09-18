Собянин осмотрел станцию метро «Нижняя Масловка»

19 января Сергей Собянин совершил визит и осмотрел ход ведущихся строительных работ на будущей станции метро «Нижняя Масловка». Мэр Москвы рассказал о значении новой станции и указал на сложность работ по строительству.

В сообщении Собянина указывается, что на станции метро «Нижняя Масловка» необходимо проводить самые сложные работы – станцию строят на самом глубоком отрезке Большой кольцевой линии. Новый пункт на карте транспорта столицы, указал мэр Москвы, станет соединяющим звеном 2 веток метрополитена, Савеловского вокзала, транспорта наземного сообщения и первого диаметра МЦД от Лобни до Одинцово.

По мнению Сергея Собянина, на месте станции будет создан один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов. Конец стройки и сдача станции в эксплуатацию планируется к концу этого года.

Платформа станции будет установлена на глубине 60 метров и больше. В новой постройке пассажиры смогут переходить из серой ветки метро в помещение Савеловского вокзала.

Ранее Собянин сообщал о том, что стартовало голосование по благоустройству московских дворов. Мэр столицы сообщил о том, что жителям Москвы предоставили возможность выбрать оснащение и дизайн дворов в 500 домах.