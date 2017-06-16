Скончался 21-летний игрок КВН Сергей Баленко. Информация о его внезапной смерти появилась на странице юмористической команды в соцсетях.

Сегодня появилась информация о скоропостижной смерти игрока команды КВН НАТЕ из Краснодарского края. Сергею Баленко на момент смерти был всего 21 год. Совсем недавно коллектив юмора их станицы Брюховецкой принимал участие в традиционном фестивале в Сочи. По его итогам команда КВН получила право выступать в новом сезоне в Высшей лиге, игры которой транслируются на центральном телеканале России.

О трагичном событии сообщили его коллеги по команде на официальной странице НАТЕ в социальных сетях. Причины смерти и обстоятельства пока держатся в тайне.

Напомним, что недавно от сердечного приступа скончался экс-игрок КВН команды из Новосибирска Владимир Дуда.