В Новосибирске умер игрок КВН Владимир Дуда. Юморист скончался на 57-ом году жизни после перенесенного инсульта.

Сегодня стало известно, что ушел в мир иной знаменитый игрок и шоумен из Новосибирска Владимир Дуда. Сообщается, что трагедия начала развиваться еще 11 января. Тогда его поразил инсульт, и кавээнщика положили в больницу. Несмотря на все старания местных врачей, положительных результатов реанимация пациента не принесла. Дуда скончался в возрасте 56 лет.

Юморист долгое время принимал участие в играх КВН на различном уровне. Телезрители его помнят по выступлениям в Высшей лиге КВН в составе команды, представляющей Новосибирский госуниверситет. Это было 20 лет назад.

Знаменитая землячка Дуды Татьяна Лазарева подтвердила смерть своего друга. Она назвала его бесконфликтным и добрым человеком.

В последнее время шоумен занимался организацией и проведением развлекательных мероприятий в родном городе.