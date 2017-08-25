Стартовало голосование по благоустройству московских дворов

Глава Москвы Сергей Собянин заявил о старте голосования в системе «Активный гражданин» по вариантам улучшение столичных дворов.

Предстоящей весной стартует новый этап благоустройства городских дворов, а сейчас запущено голосование. Необходимо совместно решить, что должно быть на детских и спортивных площадках, где выгуливают домашних питомцев, рассказал мэр на своем аккаунте в Twitter.

Как информируется на сайте московской мэрии, данное голосование затронет 122 столичных двора и свыше 500 домов. Жителям Москвы необходимо будет решить, где будут проводиться работы, какой эскиз больше подойдет для реализации строительства спортивной площадки и детских игровых зон.

Учитывая пожелания москвичей, уже было благоустроено около одной тысячи столичных дворов.