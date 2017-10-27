Авиакомпания «Победа» бесплатно перевезет пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Авиакомпания «Победа» объявила о Новогодней акции, в рамках которой пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут осуществить бесплатный перелет. Для участия в акции пассажирам нужно полностью соответствовать образу новогодних персонажей и обратиться в отдел регистраций рейсов.

По словам представителей компании, Дед Мороз должен быть с красным носом, а Снегурочка – с косой. Однако, бесплатно перелететь пассажиры в костюмах смогут лишь в том случае, если на выбранный ими рейс останутся пустые места.

Статистика свидетельствует, что даже в канун Новогодних праздников 3% пассажиров не проходят регистрацию и их места остаются пустыми. Именно на эти места и смогу рассчитывать пассажиры в костюмах. Такая акция, сообщили в авиакомпании «Победа», направлена на создание Новогоднего настроения у пассажиров.

Ранее компания «Победа» сообщала, что из Ростова до Екатеринбурга открылся новый авиарейс.