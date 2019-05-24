Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было приглашено множество звезд мирового уровня. Среди них оказалась российская фигуристка Татьяна Навка, которая очаровала в этот вечер испанского актера Антонио Бандераса.

На благотворительном мероприятии в рамках Каннского фестиваля Татьяна Навка была приглашенным гостем в качестве представителя от России ювелирного бренда Chopard. Именно здесь российская фигуристка встретилась с актером Антонио Бандерасом. Они некоторое время общались друг с другом и позировали для фотографов.

Пользователи Сети и гости бала обратили внимание на тот факт, что актера очаровала русская спортсменка. О чем говорили Навка и Бандерас, неизвестно. Однако со стороны их беседа выглядела легкой и непринужденной. Они поднимали бокалы и позировали для фото, приобняв друг друга.

Татьяна пришла на мероприятие в легком платье в пол фисташкового оттенка с глубоким декольте, что подчеркнуло красоту фигуристки.

К слову, на благотворительный вечер очарованный Навкой Бандерас пришел в компании другой девушки – 38-летней Николь Кимпел, с которой находится в отношениях уже 4 года.