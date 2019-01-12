Песков станет дедушкой? Дочь пресс-секретаря Путина может скрывать беременность

Сегодня, 14:58 \\ Шоу-бизнес

На возможное «интересное» положение Елизаветы могут указывать некоторые факты в ее аккаунте.

Недавно Лиза Пескова поделилась с подписчиками снимками с экскурсии по горам Чеченской Республики. В описании к посту девушка перечислила главные, на ее взгляд, достопримечательности республики, которые обязательно должен посетить каждый путешественник. Внешний вид дочери пресс-секретаря, а также ее комментарии под публикацией могут свидетельствовать о том, что Лиза, вероятно, находится в положении.

Некоторые подписчики заметили, что Елизавета заметно поправилась. Сама же девушка оправдывается в ответ, отмечая, что это все костюм, сама же она якобы похудела на 8 килограммов. На фото дочь пресс-секретаря президента действительно выглядит так, как будто набрала немного лишних килограмм.

Вполне вероятно, это связано с возможной беременностью. С другой стороны, Лиза уверяет, что похудела, что тоже можно объяснить «интересным» положением. В первом триместре беременности женщины сталкиваются с так называемым токсикозом, который может привести к тому, что беременные сильно худеют. Кроме того, Елизавета призналась, что в последнее время почти не использует косметику, что также наталкивает на мысль о том, что Песков станет дедушкой.

Как известно, беременным нужно больше двигаться и много времени проводить на свежем воздухе. Возможно, Пескова ранее не случайно отметила, что по Москве сейчас передвигается в основном пешком. К тому же, вероятно, Лиза совмещает прогулки на природе с оздоровительными процедурами - девушка порекомендовала фанатам сделать хиджаму, отметив, что она полезна для здоровья.

Учитывая вышеуказанные факты, можно предположить, что наследница Дмитрия Пескова может скрывать беременность. Однако подозрения могут оказаться ошибочными – подтверждений «интересного» положения Елизаветы на данный момент нет.

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Автор - Анна Журавлева
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