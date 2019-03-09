Студенты накрыли купол Массачусетского института щитом Капитана Америки

Сегодня, 06:32 \\ Мозаика

В честь премьеры киноленты «Мстители: Финал» студенты Массачусетского технологического института (MIT) накрыли купол здания образовательного учреждения щитом Капитана Америки. Информацию об этом передает AP News.

 27 апреля купол Массачусетского института был необычно преображен. На нем появилось масштабное изображение с рисунком щита Капитана Америки. Студенты выбрали здание не случайно. Именно здесь когда учился Крис Эванс (именно он в кинолентах исполняет роль Капитана Америки).

К слову, информация о том, что студенты накрыли купол института щитом Капитана Америки, дошла до Эванса. Он оценил творчество поклонников супергероя и даже сделал ретвит записи об этом событии к себе на страницу, сопроводив публикацию комментарием: «Очень круто!».

 Один из студентов, который приложил руку к реализации замысла о размещении щита на куполе института, сообщил, что он вынашивал эту идею совместно с товарищами на протяжении шести месяцев.

Таким образом поклонники супергероя отметили выход в прокат фильма «Мстители: Финал». 29 апреля щит Капитана Америки сняли с купола образовательного учреждения.

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Автор - Мария Титова
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