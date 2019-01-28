Американская актриса Теа Леони празднует свое 53-летие

25 февраля 1966 года родилась прекрасная американская актриса и продюсер Теа Леони. Впервые она появилась на экране в драматическом сериале «Санта-Барбара», сыграв эпизодическую роль, однако тут же обрела заслуженную популярность.

Но истинный успех пришел к актрисе после игры в фильме «Плохие парни». А после того, как Теа Леони сыграла в успешном с коммерческой точки зрения фильме-катастрофе Мими Ледер «Столкновение с бездной» 1998 года, в честь ее имени был назван астероид № 8299.

К лучшим фильмам актрисы можно смело добавить такие кинокартины: «Семьянин» Бретта Рэтнера, 2000 года; «Тайны прошлого» Дэвида Духовны и «Испанский английский» Джеймса Л. Брукса, 2004 год.

Не многие знают о том, что Теа имеет актерские корни. Она является внучатой племянницей актера Хэнка Паттерсона, а ее бабушка по отцу — общественный деятель и актриса Хеленка Панталеони.

Актриса сыграла в 25 киноработах и спродюсировала еще 6, среди которых успехом увенчались: «В раю рыбой не кормят» Элиноры Гейвер, 1998 года; «Убей меня» Джона Дала, 2007 года и сериал «Государственный секретарь» с 2014 года и по сей день.

В свои 53 года, Теа Леони продолжает сниматься в кино, а также воспитывать двух детей от американского продюсера Дэвида Духовны – дочь Маделайне Уэст Духовны и сына Кида Миллера Духовны.