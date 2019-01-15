NASA официально признало НЛО в небе над Калифорнией

Если бы не след в форме лассо, то объект бы наверняка приняли просто за метеор.

Примерно в 8:58 вечера 22 февраля (в Москве в это время было 7:58 утра 23 февраля) над Сан-Франциско был замечен метеоритный объект. Исследовательский центр Эймса NASA в настоящее время расследует более 20 ожидающих сообщений из городов по всей Северной Калифорнии всплеска от разноцветного НЛО, который исчез так же быстро, как и появился, успев выписать в небе пируэт, оставивший после себя след в виде лассо.

Некоторые свидетели быстро отправились в местный интернет-форум, чтобы узнать, наблюдали ли другие то же самое космическое явление. Один из пользователей сообщил, ехал по шоссе 101 на полуострове во время события, когда его видеорегистратор неожиданно а вскоре и заглохла машина. Выйдя из машины, мужчина увидел неопознанный объект небе, переливающийся оттенками зелёного жёлтого и исчезнувший после того, описал «похожую на петлю фигуру» в небе.

Другой очевидец, Майк Джей, сказал, что видел как объект оставлял «отчётливо зелёный след с оранжевой точкой позади него [объекта]» и что он «напоминал фейерверк, но двигался прямо вниз и слишком быстро».

«Он превратился из зелёного в жёлто-оранжевый, и во всех направлениях разлетелись осколки», - рассказывает Трина Б. из Саусалито. «Я никогда не видела ничего подобного раньше».

Некоторые ссылаются на то, что это мог быть огненный шар. Это особый вид метеора, который мчится на огромных скоростях и быстро сгорает в атмосфере, «заявляя» о себе с помощью очень яркой вспышки в небе. Однако, огненные шары не способны переливаться такой палитрой цветов, а двигаются как шахматные пешки (только вперёд). Местному представительству NASA ничего другого не осталось, кроме как признать данный объект как неопознанный (НЛО). Однако, какие-либо комментарии по поводу его возможного инопланетного происхождения NASA отказывается.

Примечательно, что это уже не первое наблюдение подобных объектов на территории Калифорнии. С 19 декабря 2018 года было зарегистрировано более 120 сообщений о подобных НЛО.

Об этом сообщает калифорнийское представительство NASA в своём отчёте.