Семья Майкла Джексона хочет наказать HBO на 100 млн. долларов за скандальный фильм о нем

Проект документального жанра «Покидая Неверленд» обещает доказать преступные действия Джексона в отношении несовершеннолетних, что полностью отрицает семья певца.

Семья легендарного Майкла Джексона хочет наказать HBO судебным иском на 100 млн. долларов за скандальный документальный фильм о нем. Документ, поданный вчера, будет рассмотрен Верховным судом Лос-Анджелеса. Семья Джексона опирается на то, что после кончины звезды в 2009 году все подозрения на близость Майкла Джексона с несовершеннолетними были тщательно изучены. Оснований для обвинения Джексона так и не нашлось.

Канал HBO и авторы картины, по сообщению семьи Майкла Джексона, пытаются извлечь материальную выгоду из знаменитого имени певца, выпустив скандальный фильм. Более того, в 1992 году НВО подписал контракт, согласно которому не имеет права задевать честь и достоинство Майкла Джексона, предоставляя публике однобокий пропагандистский материал. Целью такого скандального фильма, как считают наследники Джексона, является жажда наживы на умершем человеке, который уже не может самостоятельно ответить перед обидчиками.

Несмотря на намерение семьи Майкла Джексона наказать канал на 100 млн. долларов, HBO все равно не отступается от идеи: в марте скандальный фильм «Покидая Неверленд» будет показан, чтобы, по мнению канала, каждый зритель смог сделать свои выводы относительно личности Майкла Джексона.

Родные знаменитого певца оперируют тем, что авторы фильма Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак откровенно врут в своем проекте. В 2005 году, когда они проходили по делу о незаконных действиях Джексона в отношении детей, они давали совершенно иные показания, не совпадающие с тем, о чем говорят в фильме. Как утверждают авторы, в детстве они подверглись домогательствам со стороны Майкла Джексона на его ранчо «Неверленд».

Впервые Майкл Джексон был обвинен в домогательствах к детям в 1993 году. Тогда обвинители отступили, получив от певца 20 млн. долларов. Однако после этого появились и другие предполагаемые жертвы насилия Джексона, однако в 2005 году певец был признан невиновным.

Ранее стали известны результаты эксгумации тела Майкла Джексона, умершего 10 лет назад.