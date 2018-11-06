Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности скандал все-таки привел к вскрытию тела.

Как поведали судмедэксперты в США, вскрытие подтвердило множественные пластические операции, которым подвергал себя Майкл Джексон. Шрамы найдены за ушами певца и на обеих ноздрях. Также, следы хирургического вмешательства присутствуют на кистях рук и на горле.

Вскрытие показало наличие татуировок у Майкла Джексона. Однако речь идет не об украшающих тело татуировках, а о косметических, помогающих скрыть тот или иной недостаток внешности. Так, у Майкла Джексона обнаружен татуаж контура губ. Вскрытие показывает, что у певца практически не было волос на голове, что он пытался маскировать при помощи затемняющей татуировки и париков.

Результаты вскрытия показали, что Майкл Джексон имел болезнь под названием витилиго. На коже артиста был нарушен нормальный процесс пигментации, из-за чего вещество меланин на некоторых областях кожи просто исчезло.

На теле Майкла Джексона найдены следы уколов. Судмедэксперты заключили, что эти следы являются свидетельством борьбы исполнителя с затяжной бессонницей. На груди Джексона синяки, а в ребрах – трещины – напоминание о том, как короля поп-музыки пытались реанимировать в тот роковой день, когда он скончался – 25 июня 2009 года.

К вскрытию тела Майкла Джексона привело давление со стороны людей, которые объявили себя жертвами домогательств певца. Ранее свет увидел документальный фильм «Покидая Неверленд», авторы которого, двое американцев, осветили в картине бесчинства, которые Майкл Джексон якобы делал в отношении несовершеннолетних. Семья легендарного музыканта категорически не согласна с изложенными в фильме доводами. Главным доводом семьи певца является то, что авторы фильма уже давали показания в суде при жизни Джексона. Эти показания полностью отличаются от того, что они поведали в документальной ленте.