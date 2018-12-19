Заслуженный артист России Леонид Сенченко умер в возрасте 83 лет

Печальная новость о смерти актера размещена в микроблоге Театра им. Моссовета, в котором долгие годы трудился Сенченко.

Звание Заслуженный артист России Леонид Сенченко получил в 2006 году. Образование он получил в ГИТИСе. Первым значимым место работы для Сенченко был Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн». Следующим шагом в его карьере стало трудоустройство в Театр имени Моссовета в 1966 году. Там Сенченко проработал до конца своей жизни.

Заслуженный артист России и актер Театра им. Моссовета Леонид Сенченко умер в возрасте 83 лет 17 февраля. Его коллеги по сцене рассказали, что его трудовой стаж составляет 50 лет. За это время он воплотил на сцене множество ярких героев, никогда не отказывался от ролей. После смерти Леонида Сенченко многие театральные постановки сложно без него представить.

Леонид Кузьмич Сенченко был задействован в таких постановках как «Василий Теркин», «Братья Карамазовы», «Серебряный век», «Король Лир», «Жизнь Сент-Экзюпери» и многие другие.

Когда и где будет происходить прощальная церемония, в данный момент неизвестно.

Днем позже Леонида Сенченко, 18 февраля, с жизнью простился актер, сценарист и режиссер Борис Яшин. Ему было 86 лет.