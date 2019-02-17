Умер актер и режиссер «Мосфильма» Борис Яшин

Советский актёр, режиссёр и сценарист Борис Яшин скончался в возрасте 86 лет.

О смерти кинорежиссёра сообщил Союз кинематографистов России, опубликовав запись 19 февраля на своём веб-сайте. Как следует из записи, кинорежиссёр, ставший им не только коллегой, но и другом, ушёл из жизни 18 февраля, не дожив до своего 87-летия. Коллеги Яшина выразили соболезнования близким своего покойного коллеги.

Об обстоятельствах и причинах смерти ничего не сообщается. Известно, что попрощаться с актёром можно будет 22 февраля в 12:00, посетив православный храм Архангела Михаила в Тропарёво.

Борис Яшин родом из Баку. До начала творческого пути актёр служил офицером-подводником в ВМФ, а после 1956 года в течение двух лет преподавал в средней школе. Первую роль ученого-физика актёр получил в 1962 году в ленте «Девять дней одного года». Спустя два года Яшин стал режиссёром «Мосфильма». Благодаря ему зрители увидели такие игровые фильмы, как «Пядь земли», «Город первой любви», «Скорый поезд» и другие.