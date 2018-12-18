Автор «Американских богов» намерен перезапустить сериал «Сказочник»

Английский писатель-фантаст Нил Гейман совместно с дочерью Джима Хэнсона, создавшего оригинальный сериал «Сказочник», намерены представить ремейк антологии. Они собираются представить обновлённый вариант шоу, уделив больше внимания самому Сказочнику.

Оригинальный британский сериал вышел в 1987 году и транслировался до 1989 года. роли в нём исполняли как живые актёры, так и куклы, а в каждом эпизоде сказочник рассказывал зрителям историю из европейского фольклора. Нил Гейман и Лиза Хэнсон планируют расширить вселенную и внести ряд изменений, которые сделают историю интереснее для современного зрителя.

Писатель отмечает, что сериал очаровывает его тем, что многое в нём остаётся нерассказанным. Но больше всего его интересует, кто же на самом деле этот демоноподобный рассказчик, которого зовут Сказочник. В перезапуске сериала авторы расскажут подробности из жизни этого существа, а также покажут вещи, о которых многие даже не подозревали. Кроме того, Нил Гейман подчеркнул, что работа над этим проектом большая честь для него.

Нил Гейман является автором таких знаменитых произведений, как «Коралина», «Американские боги», «Звёздная пыль», «Благие знамения», который был написан совместно с Терри Пратчеттом. В скором времени на экраны выйдет сериал по мотивам последней книги, главные роли в котором исполнят Дэвид Теннант, Майкл Шин и Бенедикт Камбербэтч, озвучивший Сатану. Кроме того, в марте появится продолжение сериала «Американские боги», трейлер которого уже появился в сети.