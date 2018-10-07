Голосом Бенедикта Камбербэтча заговорит сам Сатана

Английский писатель-фантаст Нил Гейман, а также автор графических романов и сценариев к фильмам, рассказал о том, что его роман «Благие знамения», который он написал совместно с британским писателем Терри Пратчеттом будет экранизирован. Съемками одноименного мини-сериала (на данный момент запланировано 6 серий) займется Amazon Studios, которая решила привлечь в проект знаменитого «Шерлока» - Бенедикта Камбербэтча.

Со слов автора романа стало известно, что Камбербэтчу предстоит озвучить «огромного анимированного Сатану», рост которого составляет 120 метров. Так называемое высшее олицетворение зла появится в шестой серии «Благих знамений», премьера которых запланирована на 31 мая 2019 года.

В центре сюжета сериал, созданного по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана ангел Азирафель и демон Кроули, объединяют свои усилия в предотвращении конца света, ведь за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле. Слоган фильма гласит: «The end is nigh», что в переводе означает «Конец света близок».

В свою очередь Бог заговорит голосом Фрэнсис МакДорманд - американской актрисы театра, кино и озвучивания. Она является победителем двух премий «Оскар», а также премий «Тони», BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми», четырех «Премий Гильдии киноактеров США» и трех премий «Независимый дух». В то время как ее оппонент Бенедикт Камбербэтч является лишь двукратным номинантом на премию «Золотой глобус» и «Оскар» в категории лучшая мужская роль за фильм «Игра в имитацию».

Режиссерское кресло займет Дуглас Маккиннон – британский режиссер, прославившийся благодаря работе над сериалами: «Шерлок», «Доктор Кто», «Детективное агентство Дирка Джентли», «Джекилл» и «Чужестранка».

В актерскую команду вошли: Адриа Архона, Илан Гэлкофф, Майкл Шин, Сэм Тейлор Бак, Дэвид Теннант, Джаг Патель, Саймон Мерреллс и многие другие.