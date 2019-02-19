Сын Децла не хочет, чтобы журналист Роман Супер снял фильм о его отце

13-летний Антоний возмущен тем, что журналист перед началом сбора средств на фильм обсудил это только с отцом погибшего Децла – Александром Толмацким.

Сын Децла Антоний не хочет, чтобы журналист Роман Супер снял документальный фильм о его отце, который был известен всей стране как Децл. Целью журналиста является 3,5 млн. рублей, которые он рассчитывает собрать на Planeta.ru. Роман Супер, по его словам, стремится показать Децла настоящим, не таким, каким его видело большинство. Роман Супер договорился по поводу съемки фильма только с отцом Децла (Кирилла Толмацкого) Александром, что очень не понравилось сыну рэпера – Антонию.

Сын Децла в своем микроблоге в Instagram предостерегает подписчиков о том, чтобы они не помогали журналисту Роману Супер материально для съемок фильма о рэпере. Антоний считает журналиста мошенником, чьи интервью никогда не нравились самому Децлу.

Также, поводом для обвинения в мошенничестве стало то, что журналист Роман Супер перед началом сбора денег спросил разрешения только у отца Децла. Как известно, рэпер последние 13 лет своей жизни не общался с отцом и не позволял ему видеться с внуком. Поэтому сейчас Антоний целиком на стороне своего погибшего отца и считает, что Александр Толмацкий «не обладает властью» в данном вопросе, чтобы разрешать съемку фильма о Децле.

Антоний Толмацкий убежден, что у журналиста Романа Супер отсутствуют законные авторские права на создание фильма о знаменитом отце. Сын Децла надеется, что его подписчики не станут помогать мошеннику материально. Сам журналист считает, что имеет право снять фильм на тему, вызывающую отклик у многих россиян.

Ранее стало известно, что Роман Супер намерен в своем проекте показать ту историю Децла, которую он заслуживает, так как, по словам журналиста, рэпер является недооцененной звездой отечественного шоу-бизнеса.