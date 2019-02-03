О жизни рэпера Кирилла Толмацкого снимут документальный фильм

Журналист Роман Супер намерен снять документальный биографический фильм о Кирилле Толмацком, известном также под псевдонимом Децл.

Для создания документальной картины о «самом недооценённом российском артисте», попробовавшем сделать всё «по-своему, а не так как все», журналист совместно с продакшн-компанией «Амурские волны» открыл сбор средств на платформе для краундфандинга Planeta.ru. Как рассказал Роман Супер, он хочет по-человечески рассказать через эту документальную картину о настоящем Децле, с его взглядами и мечтами, а не «телевизионными криками и скандалами».

Журналист надеется собрать 3,5 млн рублей, при этом в течение суток после открытия сбора уже было собрано более 970 тыс. рублей.

Знакомство журналиста и рэпера Толмацкого произошло в 2016 году, когда Роман брал у исполнителя интервью. Журналист высказал мнение, что смерть Децла была освещена многочисленными телеканалами только в рамках разнообразных скандальных историй. Но он считает, что история Кирилла Толмацкого не должна быть рассказана таким образом.

Рэпер скончался 3 февраля после выступления в Ижевске в возрасте 35-ти лет.