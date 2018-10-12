Джек мог быть другим: Леонардо ди Каприо обошел Мэттью Макконахи на пробах «Титаника»

Американский актер Мэттью Макконахи проходил пробы на роль Джека Доусона в легендарном фильме «Титаник». Однако в итоге продюсеры взяли в проект Леонардо ди Каприо, который после премьеры буквально проснулся знаменитым.

Еще в прошлом веке, когда продюсер и режиссер Джеймс Кэмерон задумал перенести на экраны трагедию лайнера «Титаник», затонувшего в Атлантическом океане в ночь на 15 апреля 1912 года, он провел грандиозный кастинг. На главную роль Джека Доусона претендовали многие актеры, в числе которых оказались Мэттью Макконахи и Леонардо ди Каприо.

Как теперь вспоминает 49-летний Макконахи, он до последнего момента не сомневался, что именно он после удачных проб с Кейт Уинслет получит заветную работу. Он ушел из студии абсолютно уверенным, что «роль у него в кармане» и его утвердят. Однако шло время, а продюсеры ему не звонили и, как делится, актер, он очень тяжело принял тот факт, что ему не предложат эту роль.

В итоге честь показать на экране величайшую историю любви выпала Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. После премьеры картины в 1997 году молодые звезды моментально стали звездами мирового масштаба, а «Титаник» стал самым кассовым фильмом в истории, собрав в прокате более 2 миллиардов долларов. Титул самой успешной ленты «Титаник» удерживал до 2009 года, пока его не «потеснил» с первой строчки на вторую другой фильм Джеймса Кэмерона - «Аватар», сборы которого в мировом прокате приблизились к отметке три миллиарда долларов.