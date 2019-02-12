Фильм был снят еще в 2011 году. Остается только гадать, как на сюжет отреагирует королевская семья, ведь в фильме Меган Маркл сыграла тусовщицу, страдающую наркотической зависимостью.

На экранах США покажут фильм с тусовщицей Меган Маркл, который был снят в 2011 году, когда Маркл еще не обладала королевским титулом. По сюжету Маркл – раскрепощенная девушка Дана, которая предпочитает ночные клубы, запрещенные вещества, а также подумывает о пластической операции.

Создатели фильма «Пособие для мальчиков и девочек: как низко пасть» будто заранее знали, когда их детище может «выстрелить». Когда комедийный фильм еще был на стадии съемки, авторы разочаровались и свернули проект, так и не пустив его в прокат. Однако теперь у создателей есть все шансы сорвать куш и увидеть свои имена во всех СМИ, ведь теперь в их фильме играет не просто начинающая актриса, а герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Кроме тусовщицы МЕГАН Маркл в главных ролях сыграли Адам Палли и Макс Гринфилд. Сценаристом картины выступил Пол Сапиано. Фильм с тусовщицей Меган Маркл «Пособие для мальчиков и девочек: как низко пасть» мир увидит уже в этом году.

Для беременной Меган Маркл такой поворот событий может стать настоящим ударом. На герцогиню то и дело совершают нападки члены ее семьи, пресса и даже сама королева. Маркл обвиняют в несоблюдении королевского протокола, грозятся раскрыть неприглядные тайны ее прошлого и время допрашивают о еще не родившемся первенце. Едва ли не единственным, кто недавно заступился за герцогиню, стал актер Джордж Клуни. Однако и на него следом посыпалась критика со стороны агрессивной родни Меган Маркл.