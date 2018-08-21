Волнение Джорджа Клуни за судьбу Меган Маркл раскритиковали ее родные

Против голливудского актера ополчились сестра Меган Маркл Саманта и ее отец Томас.

Саманта Томас продолжает зарабатывать на выгодном положении своей сестры. Как уже известно, женщина стремится стать обеспеченной особой, получая деньги с каждого комментария и появления на телевидении ради сплетен о герцогине Сассекской. На этот раз Саманта раскритиковала волнение Джорджа Клуни за судьбу Меган Маркл, которым он поделился с прессой ранее.

Сводная сестра Меган Маркл оставила в адрес Клуни язвительное замечание в Twitter. Она написала, что супруга Клуни, будучи адвокатом, должна была научить его не высказывать мнение, не располагая всеми данными.

О волнении Джорджа Клуни за судьбу Меган Маркл высказался и отец герцогини Томас Маркл. Он раскритиковал актера за его вмешательство в семейные дела семьи Маркл. Однако вместе с тем отец герцогини признал, что на его дочь оказывают слишком сильное давление в обществе. Отец Меган Маркл советует Клуни узнать больше о его конфликте с дочерью, прежде чем кого-то защищать.

Критику родных Меган Маркл вызвало то, что Джордж Клуни, будучи хорошим знакомым герцогини и герцога Сассекских, рассказал о волнении за судьбу Меган. Клуни боится, что Маркл повторит путь принцессы Дианы, которая трагически погибла, пытаясь скрыться от травли СМИ. Актер вместе со своей супругой Амаль был гостем на бракосочетании Меган Маркл и принца Гарри в мае прошлого года.