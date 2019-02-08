Мультфильм «Лего. Фильм 2» обогнал в российском кинопрокате фильм ужасов «Клаустрофобы»

Приключенческий мультфильм «Лего. Фильм 2» неожиданно обогнав всех, выхватил первое место в списке российского и белорусского кинопроката. Начиная с момента премьеры, 7 февраля, ему удалось собрать около 112 миллионов рублей.

По предварительным прогнозам, аналитиков, фильм ужасов Адама Робитела должен быть занять первое место, собрав в периоде с 7 по 10 февраля около 107 миллионов рублей. С второго на третье место быстро переместилась комедия «Как я стал русским». В то время как «Лего. Фильм 2», из третьего поднялся на первое место в рейтинге.

Известно, что «Лего. Фильм 2» - это продолжение «Лего. Фильм». Сюжет нашумевшего мультфильма рассказывает о стычке героев с захватчиками LEGO DUPLO®, которые прилетели из космоса и несут разрушение всему на своем пути. Герои не успевают отстраивать свои владения. В борьбе за восстановление, герои вселенной ЛЕГО, в составе Эммета, Люси, Бэтмена и их преданных друзей решают отправиться в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. В ходе сюжета, герои докажут свою смелость, находчивость и мастерство, а также смогут осознать то, что каждый из них — особенный.



