Фильм ужасов «Клаустрофобы» лидирует в российском кинопрокате

Стало известно, что фильм ужасов американского кинорежиссера Адама Робитела «Клаустрофобы» возглавил список лидеров российского кинопроката. 7 февраля 2019 года, состоялась премьера в Российской Федерации. В свой первый день фильм собрал 13 миллионов рублей.

Аналитики спешат сделать прогноз на ближайшие выходные и сообщают, что сумма кассовых сборов фильма может составить от 70 до 75 миллионов рублей. На втором месте оказалась работа Акаки Сахелашвили и Ся Хао «Как я стал русским», есть вероятность, что до 11 февраля этого года, комедия может собрать от 60 до 65 миллионов рублей. «Лего Фильм 2» Майка Митчелла завершает топ-3 лидеров, на данный момент мультфильм собрал 8,5 миллионов рублей среди кинотеатров России и Белоруссии.

Есть информация, что «Клаустрофобы» уже стал самым удачным фильмом для Адама Робитела, по мнению кинокритиков. Бюджет картины составил 10 миллионов долларов, а счетчик общемировых сборов показывает отметку, приближенную к 100 миллионам. Только в США, с момента мировой премьеры, которая состоялась 3 января 2019 года, ужастик собрал 52,1 миллиона долларов.