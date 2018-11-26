Фильм ужасов «Клаустрофобы» лидирует в российском кинопрокате

Сегодня, 12:38 \\ Мозаика

Стало известно, что фильм ужасов американского кинорежиссера Адама Робитела «Клаустрофобы» возглавил список лидеров российского кинопроката. 7 февраля 2019 года, состоялась премьера в Российской Федерации. В свой первый день фильм собрал 13 миллионов рублей.

 

Аналитики спешат сделать прогноз на ближайшие выходные и сообщают, что сумма кассовых сборов фильма может составить от 70 до 75 миллионов рублей. На втором месте оказалась работа Акаки Сахелашвили и Ся Хао «Как я стал русским», есть вероятность, что до 11 февраля этого года, комедия может собрать от 60 до 65 миллионов рублей. «Лего Фильм 2» Майка Митчелла завершает топ-3 лидеров, на данный момент мультфильм собрал 8,5 миллионов рублей среди кинотеатров России и Белоруссии.

Есть информация, что «Клаустрофобы» уже стал самым удачным фильмом для Адама Робитела, по мнению кинокритиков. Бюджет картины составил 10 миллионов долларов, а счетчик общемировых сборов показывает отметку, приближенную к 100 миллионам. Только в США, с момента мировой премьеры, которая состоялась 3 января 2019 года, ужастик собрал 52,1 миллиона долларов.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Звезда сериала «Бесстыдники» умер от редкой формы рака

 После продолжительной борьбы с раком на 59-м году жизни скончался американский актёр и комик Стивен Леви, известный под псевдонимом Стив Бин.

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Петербурге

Голливудский актёр Джим Керри, являющийся одним из лучших комиков современности, примерит...

Трагедия сблизит семью: стало известно, как родственники Децла будут делить его наследство

 У рэпера остались его супруга и 14-летний сын Антоний, также на наследство Децла может...

"Мне очень жаль": Шолохов отреагировал на смерть Сергея Юрского

 Зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре отметил, что свои роли в кино...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ