Знания вместо игр: «Макдоналдс» в Новой Зеландии заменил книгами игрушки в Хэппи Мил

Как сообщает Independent, целью акции является пробуждение в детях интереса к чтению.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Новой Зеландии заменила книгами игрушки в детских наборах Хэппи Мил. Акция для привлечения детей к чтению стартовала 24 января. «Макдоналдс» планирует заменить игрушки книгами в количестве 800 тысяч штук. Среди них будут произведения Роальда Даля про Вилли Вонку, Матильду и про великана.

«Макдоналдс» в Новой Зеландии продолжит акцию с книгами вместо игрушек до 6 марта. Сообщается, что каждые 7 дней в Хэппи Мил будут появляться новые произведения.

Впервые подобная акция под названием «Happy Meal Readers» стартовала в 2001 году. Первой страной, решившейся на такую образовательную инициативу, стала Швеция. За все эти годы, заменяя игры знаниями, «Макдоналдсу» удалось подарить детям 450 млн. книг.

Ранее стало известно, что на территории России все рестораны «Макдоналдс» обзаведутся официантами.