«Мы там останемся»: NASA собирается поселить человека на Луне

Дерзкий план космическое агентство планирует начать воплощать уже через неделю.

В NASA заявили о планах снова отправить астронавтов на Луну, но в этот их там оставят. Это, по словам администратора космического агентства Джима Бриденстайна, который призвал «лучшую и самую яркую американскую индустрию помогать проектировать и разрабатывать высадку человека на Луну», является ответом на призыв Трампа и правительства наконец-то вывести человека за пределы орбиты Земли. В посте, в котором подробно описываются высокие цели его агентства - вернуть астронавтов на Луну и однажды отправить их на Марс, - мистер Бриденстайн сказал, что на этот раз США серьёзны как никогда.

Мистер Бриденстайн сказал, что воплощение этого амбициозного и дерзкого плана начнутся уже на следующей неделе, когда партнёры из частных компаний и других стран будут приглашены в штаб-квартиру NASA для обсуждения лунных космических кораблей. Также он добавил: «Мы возвращаемся на Луну с инновационными новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности, чем мы когда-либо могли себе представить. Только на этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся».

На данный момент известно о том, что NASA уже заключило контракт с девятью компаниями на отправку грузов на Луну, конечной целью которых является разработка кораблей, способных доставлять астронавтов на поверхность спутника Земли. Подытоживая, Бриденстайн заявил, что, цель состоит в том, чтобы вернуть астронавтов на Луну в течение последующих десяти лет. Это довольно амбициозно и смело, учитывая дерзких конкурентов в лице Илона Маска и китайцев. Правда, последние недавно сдали позиции – лунный спутник NASA обнаружил, что китайский луноход угодил в кратер.