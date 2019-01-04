Илон Маск заявил о готовности к проведению тестовых «прыжков» Звездолёта

Собранный космический корабль SpaceX готов к лётным испытаниям.

Пока большинство американцев балдело от Суперкубка по футболу, генеральный директор SpaceX Илон Маск с командой инженеров собрались в Макгрегоре, штат Техас, небольшом городе, где у компании есть полигон для испытаний ракет. Успешно испытав двигатель для своего корабля Starship (с англ. – звездолёт), Маск заявил у себя в твиттере: «Сборка ракеты Starship завершена на полигоне SpaceX для запуска ракет в Техасе. Это настоящее фото, не рендеринг».

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2019

Этот прототип сейчас готовится принять участие в серии коротких полётов, которые были названы «прыжками». Согласно заявкам, прототип ракеты будет выполнять полёты как на малой, так и на большой высоте, поднимаясь до 16 400 футов (примерно 5 километров). Выполняющая эти полеты ракета будет оснащена тремя двигателями, идентичными тем, которые были запущены в воскресенье. В декабре Маск намекнул, что испытания начнутся ранней весной. Но в январе порывы со скоростью до 50 миль в час опрокинули прототип, сломав швартовные блоки, которые закрепляют Звездолёт на земле, согласно сообщению Маска в Twitter. Необходимый ремонт может немного отодвинуть время испытаний.

В отличие от двигателей, которые в настоящее время используются в SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, в которых используется смесь керосина и жидкого кислорода, Raptor работает на метане. У Марса есть щедрые запасы метана, которые помогут относительно легко осуществить заправку любых ракет, которые там приземляются.

Чтобы не дать проекту выйти из-под контроля, Маск говорит, что SpaceX планирует построить свой Звездолёт как можно быстрее. Но сначала в SpaceX должны доказать, что он может безопасно перевозить людей - начиная с другой существующей ракеты и предстоящего путешествия на Международную космическую станцию.