Илон Маск заявил о готовности к проведению тестовых «прыжков» Звездолёта

Собранный космический корабль SpaceX готов к лётным испытаниям.

Пока большинство американцев балдело от Суперкубка по футболу, генеральный директор SpaceX Илон Маск с командой инженеров собрались в Макгрегоре, штат Техас, небольшом городе, где у компании есть полигон для испытаний ракет. Успешно испытав двигатель для своего корабля Starship (с англ. – звездолёт), Маск заявил у себя в твиттере: «Сборка ракеты Starship завершена на полигоне SpaceX для запуска ракет в Техасе. Это настоящее фото, не рендеринг».

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz