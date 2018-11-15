На этой неделе будет видна невооружённым глазом галактика Андромеды

Всю неделю соседнюю галактику можно будет увидеть даже без телескопа.

Около 9 вечера по местному времени всех любителей поглазеть на звёзды ожидает уникальная возможность – в течение этой недели галактика Андромеды будет видна без помощи каких-либо устройств. Это означает, что домашний телескоп поможет ещё детальнее рассмотреть ближайшую к нашему Млечному пути большую галактику. В выборе оптимального места для наблюдения могут помочь мобильные приложения: SkySafari6, Star Walk 2, Stellarium Mobile и подобные им можно бесплатно скачать в томе же Play Market.

Найти Андромеду на небе не составит труда для опытного астронома, но и любителям отчаиваться не стоит. Желающим увидеть галактику, которую называют сестрой-близнецом нашей, стоит обратить внимание на большое яркое пятно, что будет находиться примерно на юго-востоке вечернего неба. Этим пятном является самое яркое шаровое скопление в галактике, зовущееся Омега Центавра, рядом с которым будет тоже довольно ярко сиять красный гигант Мирах. К северу же от Андромеды, но уже с помощью телескопа, взору предстанет созвездие Кассиопея.

Находясь в 2 миллионах световых лет от нас, Андромеда является самым отдалённым космическим объектом, который мы можем наблюдать невооружённым взглядом. Не стоит забывать и об исторической важности Андромеды. С начала ХХ века она помогала астрономам расширять свои познания о небесных телах. Однако, как считается, первым заметил и описал Андромеду ещё в IV веке представитель римской знати Руфус Фестус Авений, посвятив ей целую поэму.