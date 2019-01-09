«Это блин»: Ultima Thule оказалась вовсе не снеговиком

Изучение новых данных о самом далёком объекте Солнечной системы привело к выводу, что вторая половина астероида похожа на грецкий орех.

Ещё в начале января, когда ученые обработали первый набор данных с космической миссии New Horizons (с англ. – новые горизонты), они отметили странный объект в форме снеговика во внешней Солнечной системе. И на основе этого предположения учёным казалось, что астероид Ultima Thule, формально названный 2014 MU69, состоял из двух сферических тел, буквально сросшихся друг с другом. Теперь, когда ученые загрузили больше данных с далёкого космического корабля, их мнение об Ultima Thule изменилось. Последовательность изображений, снятых, когда New Horizons отошёл от объекта в поясе Койпера со скоростью 50 000 км в час, снятые через 10 минут после максимального сближения, говорят, по мнению учёных, о гораздо более плоской форме объекта.

Проанализировав эти новые изображения, учёные говорят, что большая часть скорее напоминает торт или блин, а меньшая напоминает грецкий орех. Также, согласно новым данным, сместилась и ось вращения объекта. Новые фотографии показывают совершенно другой объект, потому что они были сделаны под другим углом, чем изображения, которые были получены ранее. «Наблюдение большего количества данных значительно изменило наш взгляд», - заявил главный следователь миссии Алан Штерн в пресс-релизе. «Было бы правильнее сказать, что форма Ультимы Туле более плоская, как блин. Но что более важно, новые образы создают научные загадки о том, как такой объект может быть вообще сформирован. Мы никогда не видели ничего подобного, вращающегося вокруг Солнца».

Планетолог Алекс Паркер подтвердил правдивость данного утверждения, напомнив о похожей форме Атласа, луны Сатурна. Можно с уверенностью сказать, что новая форма Ультимы Туле только повысит интерес учёных, изучающих этот объект - люди никогда раньше не наблюдали подобный объект в Солнечной системе.