Китайский луноход угодил в кратер – NASA

Зонду NASA удалось разглядеть китайский луноход, который угодил в кратер.

Лунному разведывательному орбитальному зонду (LRO – Lunar Reconnaissance Orbiter) NASA удалось разглядеть китайский луноход миссии Chang'e-4, угодивший в кратер.

Продолжение... «Выхода нет»: Корабли Нибиру уже показались над материковой частью Америки - снято с МКС Жители США сообщают о появлении космолётов в районе штата Техас. Примечательно, что китайское космическое агентство (CSA) не сообщает о том, что луноход угодил в кратер. Как известно, китайский космический зонд Chang'e-4 приземлился 3 января в кратере Фон Карман. «Когда LRO приблизился к кратеру с востока, он повернул на 70° к западу, чтобы сфотографировать этот захватывающий вид», - пишет Марк Робинсон из университета штата Аризона.

Спускаемый аппарат размером с машину выглядит как крошечное светлое пятно. Chang'e-4 выпустила свой луноход Jade Rabbit 2 (с англ. - нефритовый кролик) в начале января, но небольшая машина не видна на снимке LRO по той причине, что закрыта кратером, в который угодила. Хоть об этом и не заявляли официально, NASA активно пытаются отследить успешность лунной миссии Китая, который скрывает от мировой общественности все её цели. Космический зонд Китая - первый, приземлившийся на противоположной стороне Луны, которую иногда называют тёмной стороной, хотя она и получает много солнечного света. Зонд и луноход питаются от солнечных батарей.

У Китая есть виды на ещё одну лунную миссию в течение 2019 года, целью которой является доставка добытых в ходе миссии Chang’e-4 лунных образцов обратно на Землю. В случае успеха это будут первые за десятилетия образцы, что были добыты на Луне и доставлены на Землю.