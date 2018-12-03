Ученые назвали запахи, которые помогают похудеть

Исследователи из Университета Осаки назвали самые полезные запахи, которые эффективно помогают сбросить лишний вес.

Известно, что запах масла перечной мяты усиливает внимание и дает ясность мышлению. Однако диетологи также говорят, что данный запах также помогает ускорять метаболизм и способствует похудению. Также ученые говорят о том, что подобными свойствами обладают запахи зеленых яблок и бананов. Кроме того, запах ванили может уменьшить чувство голода.

Ученые утверждают, что запах грейпфрута взаимодействует с ферментами печени и помогает избавиться от лишних килограммов. Также запахи острой пищи и перца активно запускает обмен веществ, а запах оливкового масла помогает скорее насытиться.