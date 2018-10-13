Ученые: Употребление гуавы на завтрак поможет избежать гипертонии

Сегодня, 11:47 \\ Здоровье

Медики рекомендуют употреблять данный экзотический фрукт ежедневно, чтобы избежать гипертонии.

По словам доктора Дэвида Уильямса, высокий риск артериального давления может быть снижен путем внесения изменений в рацион питания или образа жизни. Один из лучших способов снизить шансы на симптомы или признаки гипертонии – это употреблять гуаву на завтрак. По версии ученых, это отличный способ, чтобы снизить высокое кровяное давление и улучшить здоровье без специальных медицинских препаратов.

Последние исследования показали, что гуава способна нормализировать уровень сахара в крови, а также снизить резистентность к инсулину. Кроме того, данный фрукт помогает сохранить здоровье сердца, говорит ученый Дэвид Уильямс.

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Автор - Светлана Тарабан
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