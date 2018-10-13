Ученые: Употребление гуавы на завтрак поможет избежать гипертонии
Медики рекомендуют употреблять данный экзотический фрукт ежедневно, чтобы избежать гипертонии.
По словам доктора Дэвида Уильямса, высокий риск артериального давления может быть снижен путем внесения изменений в рацион питания или образа жизни. Один из лучших способов снизить шансы на симптомы или признаки гипертонии – это употреблять гуаву на завтрак. По версии ученых, это отличный способ, чтобы снизить высокое кровяное давление и улучшить здоровье без специальных медицинских препаратов.
Последние исследования показали, что гуава способна нормализировать уровень сахара в крови, а также снизить резистентность к инсулину. Кроме того, данный фрукт помогает сохранить здоровье сердца, говорит ученый Дэвид Уильямс.