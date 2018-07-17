Девять штатов Америки атаковал редкий клещ

По территории Соединённых Штатов массово расплодился редкий клещ. В данный момент эпидемиологические службы выясняют, насколько он может быть опасен.

Азиатский длиннохвостый клещ заполонил девять штатов страны, насекомое является переносчиком множества патогенов, сообщает USA Today.

В Центре по борьбе с переносчиками болезней заявили о своём беспокойстве внезапным распространением насекомого.

Сейчас активно выясняются возможные последствия его укусов. Считается, клещ может вызвать массовые заражения окружающей среды, людей и скота.

Впервые о клеще заговорили в 2013 году, когда он заразил овцу.

Также насекомое успело наследить в Азии, где является переносчиком ряда опасных заболеваний.