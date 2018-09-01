Неравномерный подъём воды может затопить половину Америки

Вот уже 25 лет человек провоцирует климатические изменения.

Новейшие исследования привели учёных к выводу, что резкий подъём уровня мирового океана является неравномерным из-за человека. Парниковый эффект, провоцируемый человеком, является главным фактором. Исследование возглавил Джон Фасулло из Национального центра исследований атмосферы.

По результатам исследований стало заметно, что в период с 1993 года и до сегодня уровень воды стремительно и неравномерно возрастал на Восточном побережье Америки. Это, в свою очередь, грозит затоплением восточной части континента уже в обозримом будущем. Также, как отмечает Фасулло, эти события оказывают прямое воздействие и на естественные процессы в водах мирового океана, что может оказать пагубный эффект на морскую флору и фауну.

Однако, не только для Америки это будет иметь последствия. Следующими в очереди за затопление стоят и Западная Европа и Юго-восточная Азия. В случае последней картина вообще не радужная, так как уровень воды на побережьях за последние годы поднялся аж вдвое.