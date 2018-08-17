Медики: хождение в холода без шапки грозит облысением

Для защиты волос в зимнее время важно помнить о том, что в холода кода головы и волосяной покров становятся куда более уязвимее. К неприятным последствиям могут привести низкие температуры в сочетании со слишком сухим воздухом в помещениях.

Медики утверждают, что хождение в холода без шапки грозит облысением. По словам профессора Николая Потекаева, который является главным дераматовенерологом и косметологом в департаменте здравоохранения Москвы, для сохранения здоровой кожи головы и волос нужно придерживаться нескольких правил.

Так, в холода крайне важно носить шапку. Из-за спазмов сосудов, которые возникают по причине резкой смены температуры при выходе на улицу без головного убора, на коде головы возникают воспаления. Они приводят к выпадению волос, которое может быть спонтанным или очаговым.

Медики советуют делать для волос питательные маски, насыщать организм витаминами и помнить о головных уборах. Хождение зимой без шапки может грозить не только облысением, но и заболеваниями, связанными с простудными вирусами.