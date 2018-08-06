Диетологи: Арахисовое масло способствует эффективному похудению

Сегодня, 11:57 \\ Здоровье

Ежедневная порция арахисового масла может помочь навсегда избавиться от лишнего веса, утверждают британские диетологи.

Многие взрослые люди и дети любят арахисовое масло за его сладкий вкус и тонкий запах, однако не все знают о пользе данного масла для здоровья. Ученые говорят, что арахисовое масло может помочь защитить сердце от болезней, улучшить память, а также способствует эффективному снижению лишнего веса, за счет сжигания жировых отложений. Дело в том, что за счет белков и жирных кислот арахисовое масло можно употреблять худеющим людям.

Диетолог Софи Диллон сообщила, что арахис имеет полезные жиры, которые не имеют свойства откладываться у человека в организме. Более того, арахисовое масло помогает снизить общий уровень холестерина, из-за чего и происходит снижение веса.

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Автор - Светлана Тарабан
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