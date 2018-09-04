В Госдуме РФ хотят запретить солярии

Сегодня, 17:14 \\ Здоровье

Российское правительство планирует ввести новый законопроект для уменьшения случаев онкологических заболеваний среди населения.

 Так, в Госдуме чиновники хотят запретить солярии на территории всего государства. Согласно их заявлению, жители всё чаще начали страдать от рака кожи, который провоцируется чрезмерным влиянием ультрафиолетовых лучей на эпидермис.

Однако не исключается, что в медицинских учреждениях РФ оставят специальные кабинки с данным излучением для регулировки выработки витамина D согласно назначению специалиста.

Рак кожи является одной из наиболее опасных разновидностей онкологии, которая может привести к разрушению тканей и костей. Именно от этого заболевания страдают Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые признались в этом на эфире одной из телепередач. Пара уже прошла 13 сеансов химиотерапии после чрезмерного увлечения солнцем и домашним солярием.

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Автор - Татьяна Сазонова
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