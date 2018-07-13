«Дозагорались»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны онкологией

На шоу «Секрет на миллион» легендарная пара решила признаться своим поклонникам, что они оба страдают от рака. Оказалось, что у Рыбина и Сенчуковой одинаковый диагноз – базально-клеточный рак кожи.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова прекрасно выглядят. В Instagram певицы часто появлялись фото в купальниках, у Сенчуковой привлекательная фигура и стройные формы. Супруги всегда излучают позитив и никто не мог представить, что за улыбками они прячут серьезные переживания.

На шоу они признались, что больны онкологией. Первые симптомы проявились у Сенчуковой, 4 года назад на ее ноге появилось странное пятно. Медики проигнорировали тревожный сигнал и сказали, что пятнышке нет ничего страшного. Через полтора года странное пятно повилось уже и Виктора Рыбина. На лице певца было видно странное новообразование, но врачи снова заверили, что ничего страшного в нем нет. Виктор Рыбин трижды пытался удалить пятно лазером, но она снова появлялось.

Лишь тогда врачи посоветовали Рыбину и Сенчуковой сдать анализы. Они отдыхали в Италии и праздновали День Рождения певца, как вдруг им пришло СМС от врача. Медик написал, что ждет музыкантов в Москве, так как они больны онкологией. Совсем недавно Рыбин и Сенчукова закончили лучевую терапию, они прошли 13 сеансов. Результаты лечения пока что не известны, но супруги думают, что рак отступил.

Рыбин рассказал, что рак кожи мог возникнуть из-за их любви к солнцу. Не так давно он подарил своей жене солярий, они загорали вместе и всегда любили бывать на солнце. «И вот дозагорались», - с грустью отметила Наталья Сенчукова.