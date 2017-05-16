В Тюмени врачи собрали по осколкам руку горнолыжницы

В Тюмени хирурги буквально по осколкам собирали руку горнолыжнице, которая упала на склоне. Она получила опасный перелом предплечья, который при неоказании должной помощи грозил инвалидностью.

Как стало известно, во время отдыха в Кемеровской области горнолыжница упала со склона, получив многооскольчатый перелом предплечья со смещением, который начал неправильно срастаться. Такая травма довольно опасна для жизни, так как осколки кости способны задеть сосуды, что грозит внутренним кровотечением.

Во время обследования медикам удалось выяснить, что кость начала срастаться неправильно, угрожая тем самым инвалидностью и потерей подвижности пальцев. Была проведена экстренная операция по репозиции костных отломков, которая прошла успешно. В настоящий момент здоровью горнолыжницы ничего не угрожает, она проходит реабилитацию и идет на поправку.