Ученые нашли клетки, сохраняющие рассудок долгожителей

Американские ученые обнаружили особые клетки, которые сохраняют здравый рассудок долгожителей. Об их открытии сообщает издание The Guardian.

Биологов давно интересует вопрос, как же суперэйджерам, живущим дольше 80-ти лет, удается демонстрировать высокие показатели ума. Группа экспертов из Северо-Западного университета США во главе с профессором Эмили Рогальски изучили мозги десяти таких людей, после их гибели. Исследователи обнаружили в составе передней поясной коры необычайно высокое содержание веретенообразных нейронов. Отмечается, что количество этих клеток превышает средние показатели 80-летних стариков, а в некоторых случаях - даже 20-летних молодых людей.

Веретенообразные нейроны характерны для организмов человека и немногих высших млекопитающих. Предполагается, что они отвечают за улучшение коммуникативных и когнитивных способностей. Специалисты подчеркивают, что у суперэйджеров поясная кора оказалась более толстой, чем у 50-60-летних. В настоящее время для ученых остается загадкой механизм работы этих нейронов и величина их роли в ментальном здоровье пожилых людей.

Кроме того, в мозгах супрэйджеров заметили амилоиды, которые могут провоцировать недуг Альцгеймера. Но, несмотря на солидные скопления этого вещества, при жизни старики не проявляли характерных признаков слабоумия.